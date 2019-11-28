Новость о том, что поклонник сделал на руке татуировку с портретом Прохора Шаляпина стала неожиданной для прекрасной любовницы певца. Виталина Цымбалюк-Романовская полагает, что украшать тело изображениями любимых людей – не такая уж плохая идея.

Новость о том, что поклонник сделал на руке татуировку с портретом Прохора Шаляпина стала неожиданной для прекрасной любовницы певца. Виталина Цымбалюк-Романовская полагает, что украшать тело изображениями любимых людей – не такая уж плохая идея.Киевская пианистка призналась, что на ее 40-летнем гибком сексуальном теле до сих пор не было ни одной наколки. Но теперь она подумывает о том, чтобы чем-то себя украсить. Ведь татуировки есть у многих звезд – Анастасии Волочковой, Дианы Арбениной, Ларисы Долиной."Я решила, что если и украшу свое тело рисунком, то только с изображением дорогого мне человека, – рассекретила свои планы Виталина. – Например, можно было бы набить портрет Армена Борисовича Джигарханяна. Он ведь был первым моим мужчиной. Впрочем, если я и решусь, то наколю его там, где чужие не увидят, поскольку это очень личная история"."Но, может быть, сделаю наколку и с Прохором Шаляпиным – у нас с ним особые отношения, – улыбается . – На самом деле, я даже не знаю, кто сыграл в моей жизни бОльшую роль и играет бОльшее значение. Джигарханян – прошлый этап жизни, с Шаляпиным же уверенно смотрю в будущее и счастлива сегодня".31 Июл 2019 в 2:41 PDTМногочисленные поклонники пианистки теперь явно будут гадать: на каком таком скрытом от посторонних глаз месте может быть выбит портрет Армена Джигарханяна? может, речь идет про интимное место? не будет ли пугаться ироничного взгляда бывшего мужа возлюбленной во время близости?..