30 ноября в театре Градский Холл пройдет концерт стильного джазового исполнителя Стаса Обухова. Попасть на него вы сможете абсолютно бесплатно с помощью Дни.ру.
30 ноября в театре "Градский Холл" пройдет концерт стильного джазового исполнителя Стаса Обухова. Попасть на него вы сможете абсолютно бесплатно с помощью "Дни.ру".
Под руководством Александра Борисовича Градского на сцене театра прозвучит программа "Unforgettable". Помимо джазовых произведений 20-го века прозвучат и новые авторские композиции.
Стас Обухов знаком публике после выступления на шоу "Голос". Сейчас он успешно продолжает развивать свою музыкальную деятельность. На данный момент он готовит к выпуску альбом с авторским материалом.
На мероприятии вы окунетесь в потрясающую атмосферу классического джаза.
Чтобы попасть на выступление, достаточно выполнить два простых условия:
Подпишитесь на Instagram @
Отметьте в комментариях разных друзей
A post shared by (@dniru) on Nov 28, 2019 at 5:53am PST
Больше комментариев – больше шансов победить! Наопминаем, что ранее разыгрывались билеты на "Триумф Времени и Бесчувствия".