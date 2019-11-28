Жить лучше при президенте Владимире Зеленском украинцы не стали. И без того рухнувший при Петре Порошенко уровень жизни продолжает стремиться вниз. По словам политолога Константина Матвиенко, теперь от безденежья страдают даже киевляне.

Жить лучше при президенте Владимире Зеленском украинцы не стали. И без того рухнувший при Петре Порошенко уровень жизни продолжает стремиться вниз. По словам политолога Константина Матвиенко, теперь от безденежья страдают даже киевляне.Падение уровня жизни Зеленскому остановить пока не удается. Покупательская способность украинцев резко падает. Больше всего это заметно на рынках, рассказал Матвиенко.По словам эксперта, его знакомые продают на рынке овощи. До недавних пор от клиентов не было отбоя.Теперь о былых прибылях коммерсантам остается мечтательно вспоминать. "С сентября месяца как отрезало", – передает политолог слова предпринимателей.С клиентурой теперь туго не только на рынке, но и в индустрии красоты, констатировал Матвиенко. "Это Киев, где деньги концентрируются. Поговорите с таксистами, как обеднел клиент фирм", – сказал эксперт в эфире ютуб-канала UkrLifeИ если предприниматели с трудом, но сводят концы с концами, то украинским пенсионерам, видимо, скоро придется переходить на подножный корм. В сентябре подконтрольная Верховная рада приняла закон о масштабной проверке социальных выплат.Теперь старикам придется пройти через унизительные процедуры и доказать, что они имеют право на получение пенсий. Как сообщают с мест, особо ретивые чиновники уже начали отбирать у людей положенные выплаты.В нищей, полуголодной стране, в которой СМЕРТНОСТЬ превышает рождаемость, годами идут военные действия, где пенсии у ветеранов труда 1 600 - 2 200 грн., а средняя зарплата украинцев 6 000 - 8 000 грн., руководитель ГОСУДАРСТВЕННОЙ компании ПОЛУЧАЕТ 1 500 000 грн. ???— Дарія (@darspiwak)Сокращения социальных обязательств от требует Международный валютный фонд. Украина критически зависит от финансовой помощи Запада, поэтому не может игнорировать требования одиозной организации.