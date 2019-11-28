Российские туристы, которые пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Доминикане, будут возвращены на родину, но в индивидуальном порядке. Об этом рассказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Российские туристы, которые пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Доминикане, будут возвращены на родину, но в индивидуальном порядке. Об этом рассказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.Срок возвращения пострадавших в Россию будет зависеть от рекомендаций лечащих врачей и состояния здоровья граждан. По словам Зарины Догузовой, Ростуризм контролирует ситуацию и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса. Руководитель Федерального агентства по туризму отметила, что в принимающем офисе туроператора и ассоциации "Турпомощь" открыты горячие линии, сообщает РИА Новости.Зарина Догузова рассказала, что в настоящее время в больницах находятся 27 человек, шестеро из них в тяжелом состоянии, у остальных травмы средней и легкой тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Все расходы осуществляются за счет страховой компании.Дорожно-транспортное происшествие в Доминикане произошло во вторник, 26 ноября. Автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, который выскочил перед ним на дорогу. В момент происшествия в салоне транспорта находились 39 российских туристов, 2 гида, а также водитель автобуса. Погибших в аварии нет.