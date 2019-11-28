Никакой 12-летней россиянки, который якобы ампутировали обе руки, нет. При ДТП в Доминикане пострадали и дети, и взрослые, рассказала исполнительный директор страховой компании Юлия Алчеева, есть травмы разной степени тяжести. Однако о ребенке, потерявшем конечности, ничего не известно.

Никакой 12-летней россиянки, который якобы ампутировали обе руки, нет. При ДТП в Доминикане пострадали и дети, и взрослые, рассказала исполнительный директор страховой компании Юлия Алчеева, есть травмы разной степени тяжести. Однако о ребенке, потерявшем конечности, ничего не известно, пишет агентство "Интерфакс".Напомним, автомобильная катастрофа произошла 27 ноября. Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком. Пострадали 27 человек, 6 из них в тяжелом состоянии.Россиян будут возвращать домой индивидуально, в зависимости от решения врачей, рассказала глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Она уточнила, что всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.