В Сети распространилась фотография жены-пенсионерки Гогена Солнцева Екатерины Терешкович. Говорят, состояние женщины оставляет желать лучшего. Свой комментарий дал и сам Гоген Солнцев.24 Ноя 2019 в 11:54 PSTМатериал дополняется

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