В Сети распространилась фотография жены-пенсионерки Гогена Солнцева Екатерины Терешкович. Говорят, состояние женщины оставляет желать лучшего. Свой комментарий дал и сам Гоген Солнцев.
<a href="https://33live.ru/novosti/28-11-2019-eshhe-ne-sdoxla-novye-podrobnosti-o-sostoyanii-oblysevshej-zheny-solnceva.html" target="_blank">Еще не сдохла: новые подробности о состоянии облысевшей жены Солнцева</a> - В Сети распространилась фотография жены-пенсионерки Гогена Солнцева Екатерины Терешкович. Говорят, состояние женщины оставляет желать лучшего. Свой комментарий дал и сам Гоген Солнцев.
[url=https://33live.ru/novosti/28-11-2019-eshhe-ne-sdoxla-novye-podrobnosti-o-sostoyanii-oblysevshej-zheny-solnceva.html]Еще не сдохла: новые подробности о состоянии облысевшей жены Солнцева[/url] - В Сети распространилась фотография жены-пенсионерки Гогена Солнцева Екатерины Терешкович. Говорят, состояние женщины оставляет желать лучшего. Свой комментарий дал и сам Гоген Солнцев.