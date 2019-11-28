Ксения Бородина призналась, что работа с Ксенией Собчак была
для нее настоящим кошмаром. Телеведущая когда-то натерпелась от коллеги по цеху.
Ксения Бородина призналась, что работа с Ксенией Собчак была
для нее настоящим кошмаром. Телеведущая когда-то натерпелась от коллеги по цеху.
Ксения Собчак и Ксения Бородина много лет вместе вели реалити-шоу
"Дом-2". Телестройка стала дебютом на телевидении для обеих девушек. Между тем,
по словам Бородиной, она многому научилась у Собчак.
"Те времена были нелегкие.
Для нее было телевидение в новинку, то есть она как ведущая впервые
попала на телепроект "Дом-2", а для меня то уж тем более. Я вообще к этому не
имела никакого отношения. Но она выпускница МГИМО, у нее папа все дела. Ну и
она умная. Она для меня была большим примером. Когда я становилась вместе с ней
на подводки, у меня поджилки тряслись. Я этого никогда не скрывала. Я ее всегда
очень уважала", – сказала Ксения.
По словам Бородиной, рядом с Собчак ей приходилось всегда быть
на вторых ролях. Продюсеры реалити-шоу ее в буквальном смысле "затыкали",
Ксении запрещали говорить, если в кадре была гламурная блондинка.
"Один раз, человек, который не имеет уже отношения к проекту,
Комиссаров (Валерий – прим.ред.), если помните, он мне как-то сказал: "Ксень, ну
ты понимаешь, есть яйца Фаберже, а есть типа обычные яички. Я вот обычным
яичкам с яйцами Фаберже надо как-то коннектить и существовать", – рассказала об унизительном диалоге Ксения
Бородина.
Телеведущая отметила, что она какое-то время действительно
терпела, но со временем силы мириться с таким к себе отношением у иссякли. Она
попросила продюсеров шоу "Дом-2" отпустить ее на все четыре стороны. "Нет, тебя
зритель очень любит. Ты из народа. На тебе хорошие цифры, тебя зритель любит. Я
говорю: "Я не хочу молчать, я же ведущая этого проекта". Мне говорили: "Потерпи",
– вспоминает беседу с руководством телестройки знаменитость.
Ксения Бородина не скрывает, что "задышала полной грудью"
только тогда, когда Ксения Собчак ушла с шоу "Дом-2". Сегодня теледива
благодарна коллеге за полученный опыт. "Работать с ней – это постоянно у тебя
очко жим-жим. Ты все время в тонусе", – сказала знаменитость в эфире ютуб-шоу "Алена,
блин!".
Звезда шоу "Дом-2" поведала также, что не так давно Ксения
Собчак приглашала ее на интервью. Зная тягу гламурной блондинки к провокациям и
скандалам, категорически отказалась и послала коллегу подальше.
"Мы видим разницу между интервью с Бузовой, например, и
интервью с друзьями. Давайте будем честными, разница есть… Я ей сказала: "Ксюх,
тебе цифры нужны, но мне то это зачем? У меня 13,5 миллионов в Инстаграме, у
меня хорошая зарплата, у меня хороший счастливый брак. Зачем мне это надо?" – добавила