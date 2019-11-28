Ксения Бородина призналась, что работа с Ксенией Собчак была для нее настоящим кошмаром. Телеведущая когда-то натерпелась от коллеги по цеху.

Ксения Бородина призналась, что работа с Ксенией Собчак быладля нее настоящим кошмаром. Телеведущая когда-то натерпелась от коллеги по цеху.Ксения Собчак и Ксения Бородина много лет вместе вели реалити-шоу"Дом-2". Телестройка стала дебютом на телевидении для обеих девушек. Между тем,по словам Бородиной, она многому научилась у Собчак."Те времена были нелегкие.Для нее было телевидение в новинку, то есть она как ведущая впервыепопала на телепроект "Дом-2", а для меня то уж тем более. Я вообще к этому неимела никакого отношения. Но она выпускница МГИМО, у нее папа все дела. Ну иона умная. Она для меня была большим примером. Когда я становилась вместе с нейна подводки, у меня поджилки тряслись. Я этого никогда не скрывала. Я ее всегдаочень уважала", – сказала Ксения.По словам Бородиной, рядом с Собчак ей приходилось всегда бытьна вторых ролях. Продюсеры реалити-шоу ее в буквальном смысле "затыкали",Ксении запрещали говорить, если в кадре была гламурная блондинка."Один раз, человек, который не имеет уже отношения к проекту,Комиссаров (Валерий – прим.ред.), если помните, он мне как-то сказал: "Ксень, нуты понимаешь, есть яйца Фаберже, а есть типа обычные яички. Я вот обычнымяичкам с яйцами Фаберже надо как-то коннектить и существовать", – рассказала об унизительном диалоге КсенияБородина.Телеведущая отметила, что она какое-то время действительнотерпела, но со временем силы мириться с таким к себе отношением у иссякли. Онапопросила продюсеров шоу "Дом-2" отпустить ее на все четыре стороны. "Нет, тебязритель очень любит. Ты из народа. На тебе хорошие цифры, тебя зритель любит. Яговорю: "Я не хочу молчать, я же ведущая этого проекта". Мне говорили: "Потерпи",– вспоминает беседу с руководством телестройки знаменитость.Ксения Бородина не скрывает, что "задышала полной грудью"только тогда, когда Ксения Собчак ушла с шоу "Дом-2". Сегодня теледиваблагодарна коллеге за полученный опыт. "Работать с ней – это постоянно у тебяочко жим-жим. Ты все время в тонусе", – сказала знаменитость в эфире ютуб-шоу "Алена,блин!".Звезда шоу "Дом-2" поведала также, что не так давно КсенияСобчак приглашала ее на интервью. Зная тягу гламурной блондинки к провокациям искандалам, категорически отказалась и послала коллегу подальше."Мы видим разницу между интервью с Бузовой, например, иинтервью с друзьями. Давайте будем честными, разница есть… Я ей сказала: "Ксюх,тебе цифры нужны, но мне то это зачем? У меня 13,5 миллионов в Инстаграме, уменя хорошая зарплата, у меня хороший счастливый брак. Зачем мне это надо?" – добавила