Полиция проводит расследование

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Черкутино Собинского района, который , должен быть сдан 20 декабря, сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области.Здание ФАПа построили ещё в октябре 2018, однако из-за наступивших холодов работы по его благоустройству перенесли на следующий год. По неизвестным причинам и в этом году работы начались лишь в сентябре, но сдать ФАП должны до 20 декабря 2019 года.Напомним, по информации УМВД России по Владимирской области, организация должна была построить ФАП в рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи». Однако с августа по октябрь 2018 компания, не выполнив работ, предоставила документы на оплату и обманным путём заработала более 190 тысяч рублей. Полиция проводит расследование.