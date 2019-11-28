Анонсированный ранее поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном все еще официально не утвержден. Американский боец не спешит ставить подпись под контрактом. Об этом сообщил источник в команде соперника россиянина.

Анонсированный ранее поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном все еще официально не утвержден. Американский боец не спешит ставить подпись под контрактом. Об этом сообщил источник в команде соперника россиянина."Не стоит торопиться. Поединок не утвержден окончательно. Когда это произойдет, будет объявлено официально", – цитирует одного из членов команды Фергюсона ТАСС.Напомним, что ранее Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном. Предположительно он должен состояться 18 апреля в Бруклине.