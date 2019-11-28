Российский футболист Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. Его жена Ольга родила девочку, которую решили назвать Анжелика. Пара уже воспитывает трехлетнего сына Артема. От первого брака с певицей Юлией Началовой у спортсмена есть дочь Вера.

Российский футболист Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. Его жена Ольга родила девочку, которую решили назвать Анжелика. Пара уже воспитывает трехлетнего сына Артема. Сейчас мама и малышка уже выписаны из больницы и находятся дома, сообщает телеканал "ТВ Центр".Алдонин рассказал, что они с супругой не афишировали грядущее пополнение в семье.Ольга Алдонина на своей странице в Instagram выложила фотографию с мужем и сыном. На снимке она в черном платье, который подчеркивает ее округлившийся живот. "Дома", — написала она.Первой женой Алдонина была певица Юлия Началова. В 2006 году у них родилась дочь Вера. Спустя пять лет они развелись, девочка осталась жить с мамой. Весной этого года Юлия умерла. Сейчас Вера, которой скоро исполнится 13 лет, живет вместе с отцом и его новой семьей.