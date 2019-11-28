Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую задержали по подозрению в превышении полномочий. В отношении главы ведомства возбудили уголовное дело, передает ..

Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую задержали по подозрению в превышении полномочий. В отношении главы ведомства возбудили уголовное дело, передает .Следственные мероприятия ведут сотрудники ФСБ. Фигурантами уголовного дела также выступают высокопоставленные должностные лица и сотрудники министерства, сообщает .