Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую задержали по подозрению в превышении полномочий. В отношении главы ведомства возбудили уголовное дело, передает ..
Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую задержали по подозрению в превышении полномочий. В отношении главы ведомства возбудили уголовное дело, передает .
Следственные мероприятия ведут сотрудники ФСБ. Фигурантами уголовного дела также выступают высокопоставленные должностные лица и сотрудники министерства, сообщает .