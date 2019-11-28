В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский Зенит на поле домашней Газпром Арены обыграл французскую команду Лион, забив два безответных мяча – 2:0.

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на поле домашней "Газпром Арены" обыграл французскую команду "Лион", забив два безответных мяча – 2:0.У победителей встречи голами отметились Артем Дзюба и Магомед Оздоев, забившие мячи на 42-й и 84-й минутах соответственно. Голевые передачи на свой счет записали Дуглас дос Сантос и Юрий Жирков."Зенит" одержал вторую победу в турнире и с семью очками поднялся на второе место в группе G, а "Лион" расположился строчкой ниже имея в активе также семь очков. Лидирует в квартете немецкий "РБ Лейпциг" (9 очко), а четвертое место занимает португальская "Бенфика".В заключительном матче группового этапа подопечные Сергея Семака во вторник, 10 декабря, на выезде сыграют с "Бенфикой", а "львы" в тот же день примут "Лейпциг".