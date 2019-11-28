Российская актриса трудится над новым проектом Escape. Во время съемок с Кристиной Асмус произошел неприятный случай.

Российская актриса трудится над новым проектом Escape. Во время съемок с Кристиной Асмус произошел неприятный случай.В личном микроблоге знаменитость разместила два коротких ролика. На первой записи артистка показала, чем она занимается в перерывах между съемками. "Можете сразу пролистывать. В этом Stories ничего интересного не будет. Я буду только кушать мандарин", – обратилась Кристина Асмус к подписчикам.Во втором ролике актриса начинает сильно кашлять из-за застрявшего куска в горле. "Господи!", – взмолилась знаменитость. Позднее она добавила, что инцидент не был подстроен. Многие поклонники не на шутку испугались за супругу Гарика Харламова и стали расспрашивать ее о самочувствии.Материал дополняется.