Новорожденную, которую нашли накануне в кустах поселка Дружба, вместе с братом передадут в замещающую семью. Об этом сообщила в среду, 27 ноября, пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Новорожденную, которую нашли накануне в кустах поселка Дружба, вместе с братом передадут в замещающую семью. Об этом сообщила в среду, 27 ноября, пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Московской области.Детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова навестила новорожденную и ее брата в Раменской городской детской больнице. По ее словам, состояние детей удовлетворительное, аппетит у них хороший, мальчик играет с удовольствием. Для девочки и ее брата найдена временная замещающая семья. Малыши будут переданы приемным родителям, как только станут готовы результаты всех анализов, сообщает ТАСС.Грудного ребенка, завернутого в плед, обнаружили в кустах подмосковного поселка Дружба 24 ноября. Сначала мать девочки говорила, что оставила ее знакомой, но затем призналась, что хотела убить дочь, бросив ее на морозе, поскольку не желала ухаживать за ней. В ближайшее время суд изберет меру пресечения женщине.