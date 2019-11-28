Новость о том, что сына Никаса Сафронова засосало в унитаз туалета в самолета оказалась в поисковой системе Яндекс в разделе Главное наряду с сообщениями про Путина, Донбасс, газовый спор с Украиной и лекарства. Ведущие издания и новостные агенства подхватили ее как событие общественно значимое и злободневное. Но как на шумиху реагируют сам Лука Затравкин и его знаменитый отец? Корреспондент Дни.ру дозвонился до самого известного живописца страны.

Новость о том, что сына Никаса Сафронова засосало в унитаз туалета в самолета оказалась в поисковой системе "Яндекс" в разделе "Главное" наряду с сообщениями про Путина, Донбасс, газовый спор с Украиной и лекарства. Ведущие издания и новостные агенства подхватили ее как событие общественно значимое и злободневное. Но как на шумиху реагируют сам Лука Затравкин и его знаменитый отец? Корреспондент "Дни.ру" дозвонился до самого известного живописца страны."Произошел бытовой случай, – уверяет Никас Сафронов. – Надо относиться к этому с юмором. Поэт Иван Барков когда-то написал: "И жил грешно, и умер смешно"… Так же и в данном случае"."Лука плохо себя чувствовал, он не спал всю ночь, а днем дал в Казани благотворительный концерт для больных и особенных детей из детского дома, – продолжает художник. – В​ самолете решил справить малую нужду. Ему из-за веса и комплекции удобней это было делать сидя. Случайно не вовремя нажал на кнопку унитаза и его "засосало".""Это знак: нужно быть осторожным в туалетах – причем всем. – считает живописец. – Наверняка Лука не первый, кто вот так пострадал в самолете, просто их в этой ситуации никто не снимал на видео. И, вероятно, среди них не было известных людей, поэтому они никого не интересовали. А так как Лука – мой сын, известный пианист, теперь об этом говорит вся страна. Вообще, что-то неладное творится: то кота в самолет не пускают, то людей в унитаз засасывает..." ​По словам , от всеобщей огласки этого ЧП в самолете Лука до сих пор находится в шоке. Он даже хотел засудить автора скандального видео и авиакомпанию. Но теперь старается не терять чувства юмора. "Он не в депрессии, конечно, – заверил художник, – потому что Лука – человек сильный, закаленный многими трудностями. Сначала, когда эту историю стали муссировать, он, конечно, сильно расстроился, но потом взял себя в руки. Я ему говорю: "Чем величавее человек, тем смешнее история. Это могло произойти с любым – даже с Трампом".