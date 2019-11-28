Все привыкли к имиджу Иосифа Пригожина – всегда лысый и гладко выбритый. Но, судя по всему, продюсеру его амплуа надоел, и он решил внести некоторые изменения.

Все привыкли к имиджу Иосифа Пригожина – всегда лысый и гладко выбритый. Но, судя по всему, продюсеру его амплуа надоел, и он решил внести некоторые изменения.Супруг Валерии опубликовал новый снимок на своей странице в Инстаграм. На фото он предстал в черной стеганной куртке от известного французского бренда Louis Vuitton. Но главной особенностью аутфита стала борода, которой у Иосифа Игоревича сроду не было."Вот думаю, походить в новом образе или не очень?", – поинтересовался у своих фолловеров муж певицы.Многим новый образ Пригожина пришелся по душе. Огромное количество звезд российского шоу-бизнеса проголосовали "за". "Борода огонь! Надо брать!", "А тебе очень идет!👍🏽🔥", "Так круче!", "Однозначно пушка/бомба 🚀 Оставлять 👌🏼", – восторгались знаменитости.27 Ноя 2019 в 3:02 PSTПодписчики, в свою очередь, отметили, что Иосиф Игоревич сильно похудел. Но самые внимательные пользователи Сети разглядели, что слишком уж неестественно смотрится толщина конечностей продюсера. Поэтому они тут же обвинили Пригожина в том, что он использует фотокорректоры. "Это у кого руки из ж... растут? Кто так фотошопом ужасно обращается? У вас ноги волнами пошли и руки. А с бородой как старый торговец фруктами из Грузии, не секси совсем!", – высказалась злопыхательница.