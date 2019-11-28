Американская супермодель поделилась с поклонниками в Инстаграме пикантным снимком. Белла Хадид предстала в бикини.

Американскаясупермодель поделилась с поклонниками в "Инстаграме" пикантным снимком. БеллаХадид предстала в бикини.На фото красоткасидит на коленях в углу кадра. Позади нее в кресле расположилась ее подруга – PR-менеджердома Dior Фанни Бурдетт-Донон.Обе девушки вразноцветных ярких купальниках. Тонкие кусочки ткани едва прикрываютсексуальные формы Беллы Хадид.Материал дополняется