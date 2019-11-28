Американская
супермодель поделилась с поклонниками в Инстаграме пикантным снимком. Белла
Хадид предстала в бикини.
Американская
супермодель поделилась с поклонниками в "Инстаграме" пикантным снимком. Белла
Хадид предстала в бикини.
На фото красотка
сидит на коленях в углу кадра. Позади нее в кресле расположилась ее подруга – PR-менеджер
дома Dior Фанни Бурдетт-Донон.
Обе девушки в
разноцветных ярких купальниках. Тонкие кусочки ткани едва прикрывают
сексуальные формы Беллы Хадид.
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