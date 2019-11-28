Адвокат Дмитрий Разумовский найден мертвым в Москве. Тело мужчины обнаружили под окнами его дома в Марьино, сообщает РЕН ТВ. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они ..

Адвокат Дмитрий Разумовский найден мертвым в Москве. Тело мужчины обнаружили под окнами его дома в Марьино, сообщает РЕН ТВ.На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют причины и обстоятельства гибели правозащитника, передает .Дмитрий Разумовский окончил Военный университет Министерства обороны. Он был руководителем адвокатского бюро "Содействие" и членом Адвокатской палаты Москвы, сообщает "".