Москва может получить самую разветвленную в мире сеть рельсового транспорта. Через пять лет ее протяженность превысит тысячу километров за счет реконструкции железных дорог, строительства метро и МЦД. Кстати, менее чем за неделю диаметрами уже воспользовались свыше двух миллионов человек, а сегодня, 27 ноября, пассажирами снова стали мэр Сергей Собянин и губернатор Андрей Воробьев.

Москва может получить самую разветвленную в мире сеть рельсового транспорта. Через пять лет ее протяженность превысит тысячу километров за счет реконструкции железных дорог, строительства метро и МЦД. Кстати, менее чем за неделю диаметрами уже воспользовались свыше двух миллионов человек, а сегодня, 27 ноября, пассажирами снова стали мэр Сергей Собянин и губернатор Андрей Воробьев.На всех 57 станциях Московских центральных диаметров теперь не умолкают гудки поездов — составы приходят и уходят один за другим.— Какой-то праздник просто!— Почему?— Второй день езжу на таком прекрасном составе, еще и вас встретила.— Мы с Сергеем Семеновичем проверяем, как работает.Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин оказались в числе тех двух с половиной миллионов пассажиров, которых уже перевезли поезда МЦД. Пожелания и замечания принимались из первых рук:— Есть какие-то замечания к нам?— До Наро-Фоминска сделайте дорогу, МЦД проложите туда.В столичное правительство поступило больше ста предложений по улучшению работы диаметров. Главное — увеличить количество вагонов. На МЦД-2 это уже выполнили: вместо семи вагонов у новых поездов теперь, как минимум, десять. Большие "Иволги" в ближайшее время полетят и на МЦД-1.Пассажирам, которые сейчас пользуются Московскими центральными диаметрами, совсем необязательно следить за расписанием поездов. На каждой станции висит электронное табло и по нему хорошо видно, когда подойдет ближайший поезд.Довольны пассажиры в поездах нового поколения. Многим нравится комфорт и то, что теперь не нужно долго ждать транспорт, чтобы уехать. Довольны пассажиры и в чуть менее комфортных составах "Стандарт плюс":— У меня внуки живут в Лобне, а я сам живу в Долгопрудном. Мы с ними прокатились и они сказали: "Деда, это супер!", — поделился впечатлениями заботливый дедушка.Довольны пассажиры и в самых обычных электричках. По словам многих, ездить стало намного удобнее.До 8 декабря проезд на Белорусском, Савеловском, Рижском и Курском направлениях — бесплатный. Специалисты за это время перекодируют, настроят и запустят турникеты и валидаторы."Тестировщик прикладывает карту "Тройка" для того, чтобы проверить, правильно ли списываются средства, правильно ли она читается, правильно ли предоставляется пересадка", — рассказала пресс-секретарь Центральной пригородной пассажирской компании Софья Попова.В черте города уже скоро начнут строить новые переходы, например, между Савеловским и Белорусским вокзалами — его ждут тысячи людей.За два года все электрички на диаметрах обещают заменить на новейшие "Иволги". Благоустройство станций завершится еще раньше.