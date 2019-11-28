Знаменитость напугала поклонников своим заявлением. Певица Мадонна сообщила о серьезных проблемах со здоровьем.
<a href="https://33live.ru/novosti/28-11-2019-koncerty-otmeneny-madonna-muchaetsya-iz-za-strashnyx-bolej.html" target="_blank">Концерты отменены: Мадонна мучается из-за страшных болей</a> - Знаменитость напугала поклонников своим заявлением. Певица Мадонна сообщила о серьезных проблемах со здоровьем.
[url=https://33live.ru/novosti/28-11-2019-koncerty-otmeneny-madonna-muchaetsya-iz-za-strashnyx-bolej.html]Концерты отменены: Мадонна мучается из-за страшных болей[/url] - Знаменитость напугала поклонников своим заявлением. Певица Мадонна сообщила о серьезных проблемах со здоровьем.