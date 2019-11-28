О разводе телеведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина в свое время гудела вся страна. Теперь же стало известно, какую сумму ежемесячно спортсмен отсылает на содержание своих троих детей.

О разводе телеведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина в свое время гудела вся страна. Теперь же стало известно, какую сумму ежемесячно спортсмен отсылает на содержание своих троих детей.Юлия воспитывает сейчас трех замечательных ребятишек. Расходы на их обучение, секции и здоровье весьма внушительны, т.к. многодетная мама старается дать своим ненаглядным чадам все самое лучшее. Даже при своем весьма достойном заработке Барановская не отказывается от финансовой помощи Аршавина.Пять лет назад спортсмен подписал мирное соглашение с телеведущей. Стоит отметить, что они не состояли в официальном браке, хотя это не помешало им завести детей. Согласно документу, алименты составили половину от доходов бывшего футболиста (у Аршавина былконтракт с "Зенитом" стоимостью около 2,5 млн.евро в год). Поэтомуежемесячные алименты на двух сыновей и дочь составляли тогда почти пять миллионов рублей.Правда, как отмечает газета "", теперь же Андрей стал тренером и его доходы значительно сократились. Кроме того, спортсмен теперь выплачивает алименты на двухлетнюю дочь Есению, появившуюся в браке с Алисой Казьминой. Девушка будет получать выплаты еще два месяца, пока девочке не исполнится три года.30 Авг 2019 в 2:55 PDTСумма составляет 1/8 от общего заработка Аршавина. Иными словами,это примерно 340 тысяч рублей. Максимальный размер алиментов в доле отзаработка не превышает 50% – при выплате денег на содержание троих иболее детей. Поэтому каждый ребенок Андрея получает порядка 300тысяч рублей в месяц.