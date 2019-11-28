Не так давно футболиста Артема Дзюбу обматерили на матче в Сан-Марино. Спортсмен дал достойный ответ злопыхателям.

Не так давно футболиста Артема Дзюбу обматерили на матче в Сан-Марино. Спортсмен дал достойный ответ злопыхателям.Мужчина воздержался от оценочных суждений. Он не стал переходить на личности и оскорблять фанатов в ответ, однако подчеркнул, что несмотря на подобные резкие выплески в свою сторону, он в любом случае продолжает играть и не считает нужным отвлекаться на нечто подобное."Много эмоций после гола? Не понимаю, о чем вы. У меня всенормально. Правда, не знаю, откуда это все берется. Я просто радуюсь!Пусть кто-то лает, вякает, я спокойно делаю свое дело. Буду отвечатьтам, на поле, пока", – передает слова футболиста ."Заметьте, я нигде ничего не комментирую. Кто-то там всераздувает... Я не собираюсь каждому ходить и что-то доказывать. Времяпридет", – отметил спортсмен.