Не так давно футболиста Артема Дзюбу обматерили на матче в Сан-Марино. Спортсмен дал достойный ответ злопыхателям.
Не так давно футболиста Артема Дзюбу обматерили на матче в Сан-Марино. Спортсмен дал достойный ответ злопыхателям.
Мужчина воздержался от оценочных суждений. Он не стал переходить на личности и оскорблять фанатов в ответ, однако подчеркнул, что несмотря на подобные резкие выплески в свою сторону, он в любом случае продолжает играть и не считает нужным отвлекаться на нечто подобное.
"Много эмоций после гола? Не понимаю, о чем вы. У меня все
нормально. Правда, не знаю, откуда это все берется. Я просто радуюсь!
Пусть кто-то лает, вякает, я спокойно делаю свое дело. Буду отвечать
там, на поле, пока", – передает слова футболиста .
"Заметьте, я нигде ничего не комментирую. Кто-то там все
раздувает... Я не собираюсь каждому ходить и что-то доказывать. Время
придет", – отметил спортсмен.