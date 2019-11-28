Звезда шоу Дом-2 Ксения Бородина рассказала, сколько стоит
ее заграничный отдых. Телеведущая готова переплачивать за комфорт.
Звезда шоу "Дом-2" Ксения Бородина рассказала, сколько стоит
ее заграничный отдых. Телеведущая готова переплачивать за комфорт.
"Мальдивы – это не мое. Я могу туда поехать раз в три года.
Вот Сейшелы, например, для меня застрелиться тоже. Вот не мое. Я люблю Таиланд,
там есть жизнь. Я обожаю Таиланд, а на Сейшелах мне скучно, нечего там делать,
на Мальдивах мне скучно, нечего там делать. Мне нужно быть все время в движении",
– рассказала Ксения Бородина в ютуб-шоу "Алена, блин!".
Каждый отдых обходится теледиве и ее семье очень дорого. По словам
Бородиной, в обычный отель заселиться она не может. Другие туристы ее узнают, постоянно
"дергают" и не дают отдыхать.
"Если ты хочешь поехать в отель, где люди, которые тебя не трогают,
то это стоит очень дорого. Турция превратилась для нас в два миллиона рублей на
десять дней", – призналась .
3 Ноя 2019 в 1:40 PDT
Отдых семейства Бородиной в Швейцарии обошелся тоже недешево.
Только за отель пришлось отдавать 150 тысяч рублей в сутки.
Примечательно, что в Швейцарию и ее близкие летели бизнес-классом,
а вот обратно экономом. Как оказалось, все места повышенной комфортности были заняты. Телеведущая не скрывает, что путешествуя на близкие
расстояния, не переплачивает, берет билеты подешевле. Однако, если
полет длится долго, выбирает бизнес-класс.