Звезда шоу Дом-2 Ксения Бородина рассказала, сколько стоит ее заграничный отдых. Телеведущая готова переплачивать за комфорт.

Звезда шоу "Дом-2" Ксения Бородина рассказала, сколько стоитее заграничный отдых. Телеведущая готова переплачивать за комфорт."Мальдивы – это не мое. Я могу туда поехать раз в три года.Вот Сейшелы, например, для меня застрелиться тоже. Вот не мое. Я люблю Таиланд,там есть жизнь. Я обожаю Таиланд, а на Сейшелах мне скучно, нечего там делать,на Мальдивах мне скучно, нечего там делать. Мне нужно быть все время в движении",– рассказала Ксения Бородина в ютуб-шоу "Алена, блин!".Каждый отдых обходится теледиве и ее семье очень дорого. По словамБородиной, в обычный отель заселиться она не может. Другие туристы ее узнают, постоянно"дергают" и не дают отдыхать."Если ты хочешь поехать в отель, где люди, которые тебя не трогают,то это стоит очень дорого. Турция превратилась для нас в два миллиона рублей надесять дней", – призналась .3 Ноя 2019 в 1:40 PDTОтдых семейства Бородиной в Швейцарии обошелся тоже недешево.Только за отель пришлось отдавать 150 тысяч рублей в сутки.Примечательно, что в Швейцарию и ее близкие летели бизнес-классом,а вот обратно экономом. Как оказалось, все места повышенной комфортности были заняты. Телеведущая не скрывает, что путешествуя на близкиерасстояния, не переплачивает, берет билеты подешевле. Однако, еслиполет длится долго, выбирает бизнес-класс.