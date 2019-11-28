В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов английский Ливерпуль на поле домашней стадиона Энфилд сыграл вничью с итальянской командой Наполи – 1:1.

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" на поле домашней стадиона "Энфилд" сыграл вничью с итальянской командой "Наполи" – 1:1.Счет в игре на 21-й минуте открыл нападающий гостевой команды Дрис Мертенс, а у хозяев поля на 65-й минуте отличился Деян Ловрен, которому ассистировал Джеймс Милнер.В параллельной игре группы Е австрийский "Ред Булл Зальцбург" разгромил бельгийский "Генк" со счетом 4:1. Таким образом, в квартете с десятью очками лидирует "Ливерпуль", на второй строчке расположился "Наполи" (9 очков), на третьей – "Зальцбург" (7), на четвертой – "Генк" (1).В заключительном туре подопечные Юргена Клоппа во вторник, 10 декабря, на выезде сыграют с австрийцами, а неаполитанцы в тот же день примут бельгийцев.