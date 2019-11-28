Фигуристка Татьяна Навка расчувствовалась во время рабочего процесса. Певица Ани Лорак заставила ее прослезиться.

Фигуристка Татьяна Навка расчувствовалась во время рабочегопроцесса. Певица Ани Лорак заставила ее прослезиться.Татьяна Навка бросила все силы на подготовку собственноголедового шоу "Спящая Красавица". Фигуристка участвует практически вовсех этапах подготовки. Основная работа уже сделана, остались последние штрихи,например, запись аккомпанемента для выступлений.По словам Татьяны, для нее уже стало некой традицией, чтогероини ее ледовых сказок "оживают" под вокал певицы Ани Лорак. Поэтому, когдаречь зашла о музыкальном наполнении нового шоу, Навка сразу вспомнила о Лорак.Артистка и фигуристка уже посетили студию звукозаписи. ПениеАни так впечатлило Татьяну, что та внезапно расплакалась. Запись этого момента Навкаопубликовала в личном "Инстаграм"."Как всегда не устояла и делюсь с вами кусочкамирабочего процесса! Я в восторге, как шикарен, лиричен, проникновенен иэмоционально точен ее голос!!! Так душевно,глубоко и красиво звучит! Даже не знаютрадиция или признак мастерства, но мои героини на льду неизбежно под голос Аниоживают еще более прекрасными красками! Уже совсем скоро вы сможете убедиться вэтом лично", – восторженнопрокомментировала видеоПоклонники фигуристки по достоинству оценили сильный голосАни Лорак. Интернет-обыватели не поскупились на комплименты. Между тем самые придирчивыепользователи Сети, отмечали, что в ледовом шоу главного конкурента Ильи Авербуха, звук будет живой.28 Ноя 2019 в 2:22 PST