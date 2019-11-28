Во всех СМИ продолжает греметь история о застрявшем в унитазе на борту самолета сыне Никаса Сафронова – Луке Затравкине. Накануне всплыли новые подробности о состоянии здоровья пострадавшего пианиста.

Во всех СМИ продолжает греметь история о застрявшем в унитазе на борту самолета сыне Никаса Сафронова – Луке Затравкине. Накануне всплыли новые подробности о состоянии здоровья пострадавшего пианиста.Оказалось, что наследнику известного художника требуется срочная операция. В случае, если он не согласиться на хирургическое вмешательство, ему грозит смерть.По словам диетолога клиники "Оригитея" Марият Мухиной, у музыканта четвертая степень ожирения. Медик утверждает, что он пищеголик, который не хочет лечиться."При такой пищевой зависимости ему поможет бариатрическая операция. Луке нужно срочно решаться, так как это его последний шанс", – поведал PR-директор доктора Вадим Горжанкин.Все дело в том, что у Луки очень растянут желудок, буквально с ведро. Это из-за того, что он ест слишком большими порциями."Он говорил, что не может сидеть на диете", – отметилPR-директор Мухиной.Отметим, ранее уже обращался в клинику за помощью. Это было около трех лет назад. Уже на тот момент ситуация была критической.