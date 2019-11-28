Возлюбленная рэпера Тимати раскритиковала женщин, которые
перестают следить за собой из-за появления ребенка. Модель Анастасия Решетова отказалась
поддерживать такое явление, как бодипозитив.
Возлюбленная рэпера Тимати раскритиковала женщин, которые
перестают следить за собой из-за появления ребенка. Модель Анастасия Решетова отказалась
поддерживать такое явление, как бодипозитив.
Не так давно манекенщица стала мамой в первый раз. Анастасия
Решетова подарила рэперу Тимати сына Ратмира. Еще во время беременности модель
тревожилась из-за того, что возможно она навсегда потеряет былые формы. Мысли о
восстановлении фигуры не покидали звезду.
Родив малыша, Решетова столкнулась с проблемой. Анастасия кормит
ребенка грудью, и пока малыш питается таким образом, спорт и экстремальные
диеты ей противопоказаны. Однако избранница рэпера не сдается, модель старается
поддерживать фигуру в норме с помощью правильного питания.
Женщины, которые перестают следить за собой после рождения
детей, Решетову ужасают. Анастасия не считает себя сторонницей бодипозитива,
который призывает людей любить свое тело и принимать его со всеми недостатками.
"Идея любви себя в своем теле – мне близка, но с поправкой
на стремление к своему личному идеалу. Мне кажется, именно в постоянной работе
над собой и выражается любовь к себе. Настоящая. Я прекрасно понимаю, что у
каждого свои мерки идеализации, но я за то, чтобы вместе с принятием своего
облика было стремление стать лучше. Я против сегодняшней тенденции превращения
понятия "бодипозитив" в синоним разнузданности, вседозволенности и
неухоженности", – сказала Анастасия Решетова.
27 Ноя 2019 в 10:49 PST
Возлюбленная отметила, что кто-то может
считать для себя приемлемым и грязную голову, но для нее это всегда будет
недопустимо. "Поэтому, несмотря на недовольные взгляды #яжмамок , которые
считают, что в первые годы жизни я не должна отходить от кроватки малыша,
сейчас я аккуратно и планомерно возвращаю свое тело к той форме, в которой я
себе больше всего нравлюсь", – отметила модель.
Между тем манекенщица добавила, что с появлением сына стала
относиться к себе иначе. Если раньше она выискивала в себе недостатки и тревожилась
из-за них, то сейчас она спокойнее относится к несовершенствам. "Я знаю, что
они меня не портят, но и без них будет лучше", – поделилась избранница в личном "Инстаграм".