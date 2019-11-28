Возлюбленная рэпера Тимати раскритиковала женщин, которые перестают следить за собой из-за появления ребенка. Модель Анастасия Решетова отказалась поддерживать такое явление, как бодипозитив.

Возлюбленная рэпера Тимати раскритиковала женщин, которыеперестают следить за собой из-за появления ребенка. Модель Анастасия Решетова отказаласьподдерживать такое явление, как бодипозитив.Не так давно манекенщица стала мамой в первый раз. АнастасияРешетова подарила рэперу Тимати сына Ратмира. Еще во время беременности модельтревожилась из-за того, что возможно она навсегда потеряет былые формы. Мысли овосстановлении фигуры не покидали звезду.Родив малыша, Решетова столкнулась с проблемой. Анастасия кормитребенка грудью, и пока малыш питается таким образом, спорт и экстремальныедиеты ей противопоказаны. Однако избранница рэпера не сдается, модель стараетсяподдерживать фигуру в норме с помощью правильного питания.Женщины, которые перестают следить за собой после рождениядетей, Решетову ужасают. Анастасия не считает себя сторонницей бодипозитива,который призывает людей любить свое тело и принимать его со всеми недостатками."Идея любви себя в своем теле – мне близка, но с поправкойна стремление к своему личному идеалу. Мне кажется, именно в постоянной работенад собой и выражается любовь к себе. Настоящая. Я прекрасно понимаю, что укаждого свои мерки идеализации, но я за то, чтобы вместе с принятием своегооблика было стремление стать лучше. Я против сегодняшней тенденции превращенияпонятия "бодипозитив" в синоним разнузданности, вседозволенности инеухоженности", – сказала Анастасия Решетова.27 Ноя 2019 в 10:49 PSTВозлюбленная отметила, что кто-то можетсчитать для себя приемлемым и грязную голову, но для нее это всегда будетнедопустимо. "Поэтому, несмотря на недовольные взгляды #яжмамок , которыесчитают, что в первые годы жизни я не должна отходить от кроватки малыша,сейчас я аккуратно и планомерно возвращаю свое тело к той форме, в которой ясебе больше всего нравлюсь", – отметила модель.Между тем манекенщица добавила, что с появлением сына сталаотноситься к себе иначе. Если раньше она выискивала в себе недостатки и тревожиласьиз-за них, то сейчас она спокойнее относится к несовершенствам. "Я знаю, чтоони меня не портят, но и без них будет лучше", – поделилась избранница в личном "Инстаграм".