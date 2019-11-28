Людмилу Вербицкую похоронили 27 ноября в Парголово на Северном кладбище под Санкт-Петербургом. Президент Санкт-Петербургского госуниверситета и декан филологического факультета СПбГУ упокоилась рядом с могилой мужа, с которым прожила более 40 лет.

Людмилу Вербицкую похоронили 27 ноября в Парголово на Северном кладбище под Санкт-Петербургом. Президент Санкт-Петербургского госуниверситета и декан филологического факультета СПбГУ упокоилась рядом с могилой мужа, с которым прожила более 40 лет.На прощание с Людмилой Вербицкой приехал президент России Владимир Путин, напоминает ТАСС. Прощались с первой женщиной-ректором в актовом зале здания Двенадцати коллегий Питерского госуниверситета. Отпевание Людмилы Вербицкой прошло в храме Смоленской иконы Божией Матери.Северное кладбище основано в 1871 году. Оно находится в поселке Парголово в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Это второе по территории кладбище Северной столицы.В 2006 году Людмиле Вербицкой присвоили звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга. Профессор-филолог входила в Совет при президенте России по русскому языку. Она автор боле трех сотен научных работ по филологии.Президент России Владимир Путин консультировался со своей университетской преподавательницей по вопросам русского языка. Иногда он даже звонил ей с борта президентского самолета.