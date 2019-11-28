7 декабря в подмосковном Дмитрове пройдет фестиваль Спорт! Снег! Смех!. На центральной площади города все желающие смогут посмотреть на больших экранах массовый лыжный спуск, который ..

7 декабря в подмосковном Дмитрове пройдет фестиваль "Спорт! Снег! Смех!". На центральной площади города все желающие смогут посмотреть на больших экранах массовый лыжный спуск, который пройдет в клубе Леонида Тягачева.Посетителей также будут ждать интерактивные фотозоны, парк ледяных скульптур, гонки на радиоуправляемых елках, танцевальный флешмоб и мастер-класс по керлингу. Вечером на площади состоится большой концерт, на котором выступят DJ Smash и диджеи Bogdan Kantemirov и Kostia Deep, сообщает телеканал "".