Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на письмо российского лидера Владимира Путина об ограничении ракет средней и меньшей дальности. В России оценили диалог двух глав государств.

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на письмо российского лидера Владимира Путина об ограничении ракет средней и меньшей дальности. В России оценили диалог двух глав государств.В своем послании главам основных стран Европы и Азии Владимир Путин предложил ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в регионе. Эммануэль Макрон ответил президенту России. Он пообещал изучить это предложение для того, чтобы в дальнейшем обсудить его в двустороннем и многостороннем форматах.В России оценили начало диалога между лидерами двух стран. Эксперты отметили, что реакция президента Франции является продолжением его последовательной политики в отношении России. "Высказывания Макрона, конечно, отражают мнение части французского общества о России. Макрон считает, что Запад совершает огромную стратегическую ошибку, выдавливая Россию из Европы и прекращая диалог", – цитирует ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова.Материал дополняется.