Россиянка Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США и вернувшаяся на родину, обратилась к суду с ходатайством об отзыве своей апелляции на приговор.

Россиянка Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США и вернувшаяся на родину, обратилась к суду с ходатайством об отзыве своей апелляции на приговор. Об этом говорится в базе данных апелляционного суда столичного округа Колумбия.Бутина отметила, что была полностью проинформирована об обстоятельствах дела и последствиях отклонения апелляции, и добавила, что удовлетворена услугами адвоката.Ранее россиянка несколько раз обращалась в суд с просьбой о переносе сроков предоставления материалов по делу, напоминает РИА Новости.В середине мая Мария Бутина подала апелляцию на решение суда столичного округа Колумбия, приговорившего ее к полутора годам тюремного заключения.Бутину арестовали в США в июле 2018 года и осудили за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев лишения свободы. В конце октября после отбытия наказания Бутину депортировали в Россию. Она вернулась в Москву 26 октября.