Меланья Трамп посетила один из университетов в Мэрилэнде. Супруга президента обратилась к студентам с приветственной речью, однако молодые люди совершенно не обрадовались появлению первой леди.

Меланья Трамп посетила один из университетов в Мэрилэнде. Супруга президента обратилась к студентам с приветственной речью, однако молодые люди совершенно не обрадовались появлению первой леди.Не так давно глава Белого дома опубликовал в социальной сети "Твиттер" пост, в котором говорил о неприязни к Балтимору. По словам Дональда, этот город грязный, по улицам бегают крысы и вообще не стоит туда лишний раз приезжать. Подобное спровоцировало волну негатива в адрес президента. По всей видимости, стоило Меланье приехать в Балтимор, как на ней решили оторваться сполна.Как только женщина вышла на сцену, ее тотчас же принялись оскорблять. Студенты и их родители в буквальном смысле надавали первой леди государства пинков за неэтичные высказывания ее мужа. Впрочем, Меланья старалась сохранять приличный вид и никак не реагировать на ситуацию. Она спокойно продолжала свою речь.Впрочем, даже после встречи со студентами, вернувшись домой, Трамп не стала никак комментировать случившийся инцидент, сообщает издание . Женщина весьма спокойно отозвалась о ситуации."Мы живем в демократической стране, и каждый имеет право на свое мнение.Но факт в том, что в нашем государстве есть серьезный кризис, и я, как ираньше, придерживаюсь идеи, что нужно информировать детей об опасностяхи смертельных последствиях злоупотребления наркотиками", – отметила супруга президента.