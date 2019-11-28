Российский футбольный союз опубликовал на официальном сайте организации список арбитров, назначенных на матчи 18-го тура чемпионата России. Центральную встречу между санкт-петербургским Зенитом и московским Спартаком будет обслуживать судейская бригада во главе с Виталием Мешковым.

Российский футбольный союз опубликовал на официальном сайте организации список арбитров, назначенных на матчи 18-го тура чемпионата России. Центральную встречу между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" будет обслуживать судейская бригада во главе с Виталием Мешковым.Его ассистентами выступят Максим Гаврилин и Алексей Стипиди. Резервным судьей назначен Павел Кукуян. Михаилу Вилкову и Евгению Турбину поручено отвечать за систему VAR.Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет 1 декабря в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.