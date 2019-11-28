Не так давно в Албании произошло жутко землетрясение. Погибло 32 человека. Министр обороны страны не смогла сдержать слез, зачитывая список умерших.

Не так давно в Албании произошло жутко землетрясение. Погибло 32 человека. Министр обороны страны не смогла сдержать слез, зачитывая список умерших.Женщина перечисляла погибших по именам. когда эмоции захлестнули ее с головой. Ей пришлось даже остановиться, чтобы взять себя в руки продолжить читать список. По всей видимости,Ольте Джачке это далось весьма нелегко."Это моя самая тяжелая речь. Мы можем отстроить разрушенныездания, но не можем вернуть жизнь всех этих граждан, погибших приземлетрясении 26 ноября", – передает ее слова .