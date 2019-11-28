Министр спорта РФ Павел Колобков провел рабочую встречу с руководителями российских спортивных федераций. На ней обсуждались вопросы подготовки сборной России к Олимпийским играм в Токио и Пекине, а также борьба с допингом.

Министр спорта РФ Павел Колобков провел рабочую встречу с руководителями российских спортивных федераций. На ней обсуждались вопросы подготовки сборной России к Олимпийским играм в Токио и Пекине, а также борьба с допингом."Нужно более внимательно отнестись к антидопинговой работе. На встрече мы обсудили возможную реакцию на рекомендации Комитета по соответствию. У нас есть единое понимание", – заявил Колобков в эфире телеканал "Россия 24".Напомним, что 9 декабря на исполкоме Всемирного антидопингового агентства будет принято решение о будущем российского спорта в связи с подтасовкой данных московской лаборатории.