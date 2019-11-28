Пресс-службе германского министерства обороны пришлось приносить официальные извинения. На аккаунте ведомства в Instagram была выложена фотография майора гитлеровской армии со свастикой и орденом Железный крест.

Пресс-службе министерства обороны Германии пришлось приносить официальные извинения. На аккаунте ведомства в Instagram была выложена фотография майора гитлеровской армии со свастикой и орденом "Железный крест". Фото сопровождалось подписью "ретро".Как выяснилось, снимок был сделан в военно-историческом музее Дрездена, а форма нацистского офицера — это реквизит из фильма "Операция "Валькирия" с Томом Крузом. Однако написать об этом почему-то забыли. Теперь в ведомстве обещают наказать виновных, передает телеканал "Россия 24".