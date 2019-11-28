Министерство спорта РФ сделало заявление по поводу ситуации вокруг отстраненного от соревнований российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, в которой были замешаны различные спортивные чиновники.

Министерство спорта РФ сделало заявление по поводу ситуации вокруг отстраненного от соревнований российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, в которой были замешаны различные спортивные чиновники.Как сообщает ТАСС, Минспорт рекомендовал отстранить всех причастных к этому делу лиц от работы в руководящих органах Всероссийской федерации легкой атлетики. Это же относится и к административному персоналу, тренерам и спортсменам.Ранее из-за вмешательства в дело Лысенко ушел в отставку президент ВФЛА Дмитрий Шлхятин, получивший временное отстранение от независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.Напомним, что российский прыгун в высоту пропустил без веских причин три допинг-проверки, грубо нарушив антидопинговые правила.