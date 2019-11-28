Распределение дотаций одобрено на заседании комиссии по вопросам межбюджетных отношений в Костромской области

В Костромской области муниципальные районы и городские округа получат дотации на сбалансированность местных бюджетов, сообщает пресс-служба Администрации региона.Средства достанутся всем без исключения муниципальным районам и городским округам Костромской области. Деньги пойдут на первоочередные расходы, такие как зарплата работников бюджетной сферы, расчёты за топливно-энергетические ресурсы, ремонт учреждений социальной сферы и др.Всего из областного бюджета выделено 546,5 млн рублей.