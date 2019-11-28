Оказалось, что оборвался шланг подачи кислорода к газовому баллону. Горелка сильно ударила по ноге рабочему.

ЧП в технопарке Струнино. 57-летний мужчина пострадал во время сварочных работ.В 15.40 в помещении раздался сильный хлопок, похожий на взрыв. На место выехали пожарные и скорая. Оказалось, что оборвался шланг подачи кислорода к газовому баллону. Горелка сильно ударила по ноге рабочему. Сейчас он в больнице, его жизнь вне опасности, сообщили "Вестям" в управлении ГО и ЧС Александровского района.