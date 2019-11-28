Радостное событие случилось в семье дочери покойной певицы Юлии Началовой. У ее бывшего мужа Евгения Алдонина родился третий ребенок, и его старшая наследница Вера показала малыша.
<a href="https://33live.ru/novosti/28-11-2019-my-uzhe-doma-12-letnyaya-doch-yulii-nachalovoj-pokazala-novorozhdennogo-rebenka.html" target="_blank">Мы уже дома!: 12-летняя дочь Юлии Началовой показала новорожденного ребенка</a> - Радостное событие случилось в семье дочери покойной певицы Юлии Началовой. У ее бывшего мужа Евгения Алдонина родился третий ребенок, и его старшая наследница Вера показала малыша.
[url=https://33live.ru/novosti/28-11-2019-my-uzhe-doma-12-letnyaya-doch-yulii-nachalovoj-pokazala-novorozhdennogo-rebenka.html]Мы уже дома!: 12-летняя дочь Юлии Началовой показала новорожденного ребенка[/url] - Радостное событие случилось в семье дочери покойной певицы Юлии Началовой. У ее бывшего мужа Евгения Алдонина родился третий ребенок, и его старшая наследница Вера показала малыша.