Радостное событие случилось в семье дочери покойной певицы Юлии Началовой. У ее бывшего мужа Евгения Алдонина родился третий ребенок, и его старшая наследница Вера показала малыша.

Радостное событие случилось в семье дочери покойной певицы Юлии Началовой. У ее бывшего мужа Евгения Алдонина родился третий ребенок, и его старшая наследница Вера показала малыша.27 Ноя 2019 в 5:11 PSTМатериал дополняется