Заслуженная артистка России Алла Сигалова стала гостем программы Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Знаменитый хореограф рассказала о том, что помешало ей сделать сольную карьеру, и поделилась неизвестными подробностями личной жизни.

Заслуженная артистка России Алла Сигалова стала гостем программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". Знаменитый хореограф рассказала о том, что помешало ей сделать сольную карьеру, и поделилась неизвестными подробностями личной жизни.С детства Алла мечтала танцевать, и в 9 лет поступила в Вагановское хореографическое училище.Балет – это возможность существовать на сцене под музыку. А музыка – это самое главное.Девушке прочили большое будущее, она уже стала солисткой Мариинского театра, однако серьезная травма позвоночника не позволила продолжить карьеру балерины. Тогда ей показалось, что жизнь рухнула.Вскоре Алла переехала в Москву и поступила на режиссерский факультет в ГИТИС. А в 1989 году создала свою труппу, которая гастролировала по миру. Ради этого ушла из театра "Сатирикон".А потом случилась настоящая большая любовь. Алла Сигалова рассказала, что у нее был 9-летний роман с женатым мужчиной — известным артистом, имя которого она не назвала.Он — красивый артист. Все, о чем девушка могла мечтать, все было в этом человеке. Я добивалась его. Он не был моим супругом, девять лет мы были вместе.Алла Сигалова знала, что у этого мужчины есть семья, но рушить ее она не собиралась, да и артист не хотел уходить из семьи.Я была девушкой по выходным. Но мне было хорошо. Я все прекрасно понимала.Спустя 9 лет они все-таки расстались, потому что отношения просто зашли в тупик. Но "это была прекрасная огромная жизнь", — считает артистка.Мы поняли, что надо уходить друг от друга. Это была тупиковая ситуация. Дальше были стены, которые надо было взрывать.Сама Сигалова любит повторять, что танец – это боль, и только тот, кто ее испытал, может танцевать. Свою боль она прятала даже от самого близкого и дорогого человека – своего мужа, режиссера Романа Козака.Когда они познакомились, она одна воспитывала дочь Анну. Ради Сигаловой Козак ушел из семьи. Сегодня Алла называет его своим единственным мужем. В 1994 году она родила Козаку сына Михаила.В начале 2000-х у режиссера диагностировали онкологию. Эта беда только еще больше сплотила супругов. Десять лет они боролись с болезнью и надеялись на лучшее.Романа Козака не стало девять лет назад, но Алла продолжает вести с ним внутренний диалог. Сейчас у нее уже двое внуков, одного из которых зовут Роман.За что Аллу Сигалову дважды выгоняли из хореографического училища? Где она познакомилась с Романом Козаком? И что Алла может сказать о человеке по одному рукопожатию? Все ответы в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".