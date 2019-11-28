Но в течение 5 лет город может встать в пробках

27 ноября стало известно, что на «Пекинке» в результате реконструкции М-7 останется 6 левых поворотов. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области Алексей Косилов.Напомним, в первоначальной схеме с «Пекинки» планировали убрать все левые повороты, из-за чего . После вмешательства городской администрации, в ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» пообещали пересмотреть своё решение и , учитывающую пожелания жителей города Владимира.В итоге было решено, что, вместо того что бы убрать 8 поворотов, уберут лишь 2. Левые повороты останутся на Бульваре имени Иванова, в районе рынка «Тандем», на улице Безыменского, на Содышке, Суздальском проспекте и в микрорайоне Веризино. А вот поворотов на улице Беляеова и на улице Ореховая больше не будет.Даже при готовой схеме, не до конца ясно, где будут располагаться левые повороты на «Пекинку» рядом с Виризино, а также в районе посёлка РТС, откуда часто выходит крупногабаритный транспорт.Подытоживая, Алексей Косилов заявил, что, несмотря на реконструкцию «Пекинки», в течение 5 лет здесь снова возникнут проблемы, а город будет находиться под риском встать в пробках. Решить эту проблему, может помочь строительство северного обхода города Владимира.