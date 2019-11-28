На Украине продолжают пылать скандалы, разгоревшиеся после того, как Россия вернула задержанные во время провокации в Керченском проливе корабли. Пропали унитазы с этих судов или же остались на месте, большой ценности они в любом случае не представляют, уверен депутат Верховной рады от фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива.

На Украине продолжают пылать скандалы, разгоревшиеся после того, как Россия вернула задержанные во время провокации в Керченском проливе корабли. Пропали унитазы с этих судов или же остались на месте, большой ценности они в любом случае не представляют, уверен депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.Как успели заметить эксперты, практически любая украинская история, так или иначе связанная с политиков, движется по пути от одного скандала к другому, еще более абсурдному и унизительному. Провокация в Керченском проливе, которую устроил возглавлявший тогда страну Петр Порошенко, исключением не стала.Все началось с того, что в погоне за своими политическими амбициями президент Украины намеренно подставил своих моряков, приказав им нарушить закон. Затем украинский флот продемонстрировал свое бессилие.Даже возвращение кораблей – жест доброй воли со стороны России – также многие специалисты расценили как изощренное унижение Украины. Ну а после этого украинские политики приложили максимум усилий для того, чтобы при упоминании флота страны и его боевых кораблей первой же ассоциацией становились пропавшие унитазы.Попытка Владимира Зеленского хоть немного исправить репутационный провал, выступив с пышной речью, успеха не возымели. Президенту Украины просто не поверили. "Он так об этом говорит, будто нам флот вернули. Нам отдали консервные банки, построенные на заводе Порошенко", – цитирует Илью Киву.В эфире телеканала Newsone украинский депутат напомнил, что в провокации в Керченском проливе принимали участие суда, которые изначально не имели практически никакой боевой ценности. Они "простреливались даже учебными снарядами", добавил член Верховной рады. "Нам их не вернули, а отдали за ненадобностью", – заключил он.