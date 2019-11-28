Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко приняла участие в съемках программы Антиподы для канала ISLND TV на Ютуб. Журналист Сергей Иванов рассказал своим подписчикам о том, как экс-народная избранница обматерила его за кадром.

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко приняла участие в съемках программы "Антиподы" для канала ISLND TV на "Ютуб". Журналист Сергей Иванов рассказал своим подписчикам о том, как экс-народная избранница обматерила его за кадром.Концепция программы "Антиподы" строится на том, чтобы приглашенным гостям задавались неудобные вопросы. Личным примером Надежда Савченко показала, что не боится подобного формата общения и всегда готова ответить на самые изощренные претензии. Впрочем, подчас ее реакция заключается в нецензурной брани в адрес собеседника.Диалог с бывшим депутатов Верховной рады на своей странице в "Фейсбук" пересказал бравший у нее интервью журналист Сергей Иванов. Для начала Надежда Савченко похвалила собеседника и признала, что из него вышел бы хороший следователь. Тот отметил, что хорошим следователем он и являлся."Умеете ***(доставать. – Прим. ред.)", – не успокоилась Надежда Савченко. Сергей Иванов поблагодарил ее за эту реплику. "Даже *** послать хочется", – продолжила экс-депутат. "Я все делаю для этого", – признался журналист.Украинские комментаторы от показанного им диалога пришли в настоящий восторг. Судя по их реакции, произошедший обмен репликами, перемежающимися нецензурной бранью, многие восприняли как своего рода интеллектуальную дуэль, схватку двух мастеров полемики, изящный словесный танец профессиональных ораторов.Надежда Савченко приобрела статус, сравнимый с званием национального героя Украины, после попадания в российскую тюрьму. Следствию удалось установить ее причастность к обстрелу колонны с мирными жителями в Донбассе, при котором погибли российские журналисты. Это обстоятельство добавило "летчице" еще больше популярности среди украинских патриотов.Материал дополняется.