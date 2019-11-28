Звезда шоу Дом-2 Ольга Рапунцель получила от мужа нагоняй.
Дмитрий Дмитренко остался без зимней обуви.
Звезда шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель получила от мужа нагоняй.
Дмитрий Дмитренко остался без зимней обуви.
Ольга Рапунцель позиционирует себя на телестройке как идеальная жена и мать. Однако ее супруг Дмитрий Дмитренко готов с этим поспорить.
Как оказалось, Дмитрий отчитал Ольгу за то, что она не проследила за его зимним гардеробом. У мужчины не оказалось подходящей обуви.
"Вот только о себе не думаю. Обо всех думаю. Обо мне никто
не думает. Никто обо мне не думает. Зачем жена у меня мудрая", – как заведенный
повторял житель шоу "Дом-2".
Интересно, что носков у Дмитренко тоже не оказалось. Заботливая
Рапунцель нашла выход из ситуации. Она предложила супругу свои носочки. Также звезда
посоветовала возлюбленному надеть высокие кроссовки.
Поклонников телестройки ссора Рапунцель и Дмитренко
позабавила. В Сети обыватели отметили, что готовы вскладчину купить бедному Диме китайские сапоги
за 500 рублей.
27 Ноя 2019 в 1:20 PST
"О5 та же песня. В том году тоже обсуждали, что он в летних
кросах ходил зимой. В этом году и летних уже нет. 🤦♀️
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что
за проблема, съездил и сам купил что надо, чем ругаться без причин, как старый
дед", "все деньги у нее", "Куда деньги скидывать на носки и сапоги? 🤭🤭🤭🤭🤭🤭", "Опять Дима без носков остался
😁
который год сидит с голыми ногами на лобных😂", "Ой бедный мужик 😳господи", "Ахахахах каждый год
Дима без обуви зимой", "Блин еще и мужу надо что-то покупать. Беда. Дима жди
23 февраля и будут носки 100%😂😂😂👍", "Скоро вообще без трусов
останется", – отметили поклонники .