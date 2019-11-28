Звезда шоу Дом-2 Ольга Рапунцель получила от мужа нагоняй. Дмитрий Дмитренко остался без зимней обуви.

Звезда шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель получила от мужа нагоняй.Дмитрий Дмитренко остался без зимней обуви.Ольга Рапунцель позиционирует себя на телестройке как идеальная жена и мать. Однако ее супруг Дмитрий Дмитренко готов с этим поспорить.Как оказалось, Дмитрий отчитал Ольгу за то, что она не проследила за его зимним гардеробом. У мужчины не оказалось подходящей обуви."Вот только о себе не думаю. Обо всех думаю. Обо мне никтоне думает. Никто обо мне не думает. Зачем жена у меня мудрая", – как заведенныйповторял житель шоу "Дом-2".Интересно, что носков у Дмитренко тоже не оказалось. ЗаботливаяРапунцель нашла выход из ситуации. Она предложила супругу свои носочки. Также звездапосоветовала возлюбленному надеть высокие кроссовки.Поклонников телестройки ссора Рапунцель и Дмитренкопозабавила. В Сети обыватели отметили, что готовы вскладчину купить бедному Диме китайские сапогиза 500 рублей.27 Ноя 2019 в 1:20 PST"О5 та же песня. В том году тоже обсуждали, что он в летнихкросах ходил зимой. В этом году и летних уже нет. 🤦‍♀️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Чтоза проблема, съездил и сам купил что надо, чем ругаться без причин, как старыйдед", "все деньги у нее", "Куда деньги скидывать на носки и сапоги? 🤭🤭🤭🤭🤭🤭", "Опять Дима без носков осталсякоторый год сидит с голыми ногами на лобных😂", "Ой бедный мужик 😳господи", "Ахахахах каждый годДима без обуви зимой", "Блин еще и мужу надо что-то покупать. Беда. Дима жди23 февраля и будут носки 100%😂😂😂👍", "Скоро вообще без трусовостанется", – отметили поклонники .