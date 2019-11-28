Гостьей программы Привет, Андрей! на телеканале Россия 1 станет актриса Наталья Андрейченко. В студию пришел также первый супруг актрисы Максим Дунаевский. Ты не хотел бы жениться на мне второй раз? – спросила она. Что ответил на это Дунаевский? Разгадка - 30 ноября в 18:00 на канале Россия 1.

Гостьей программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" станет актриса Наталья Андрейченко.Премьера картины "Мэри Поппинс, до свидания!" состоялась 35 лет назад. Именно этот фильм сделал Андрейченко суперзвездой, хотя к тому времени у нее на счету было уже почти два десятка ролей в кино.В передаче Андрейченко рассказала о том, как снималась в фильме "Сибириада" Андрона Кончаловского, как познакомилась со своим вторым мужем Максимилианом Шеллом. В студию пришел также первый супруг актрисы композитор Максим Дунаевский. "Ты не хотел бы жениться на мне второй раз?" – спросила у него "лучшая Мэри Поппинс всех времен и народов". Что сказал на это Дунаевский – ответ в программе "Привет, Андрей!". Также гостями вечернего телешоу стали актрисы Елена Проклова, Людмила Полякова, ведущая Оксана Пушкина, продюсер Бари Алибасов и другие.Сенсационное возвращение леди Совершенство – в субботу, 30 ноября, в 18:00 на канале "Россия 1".