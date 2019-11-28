Актриса Наталья Бочкарева давно в разводе. Другие подробности личной жизни она тщательно скрывает. Хотя многие допускают мысль о том, что у звезды просто-напросто никого нет.

Актриса Наталья Бочкарева давно в разводе. Другие подробности личной жизни она тщательно скрывает. Хотя многие допускают мысль о том, что у звезды просто-напросто никого нет.Но накануне в Сети поползли слухи о возможном замужестве артистки. Причем спровоцировала их сама светская львица.Она предстала в свадебном платье и с букетом невесты в руках. Такой снимок она опубликовала на своей личной странице в Инстаграм.В посте Бочкарева поведала о том, что накануне у нее был невероятный день вдали от суеты, холода и серых будней. Также она поблагодарила Вселенную за возможность ощутить себя по-настоящему счастливой."Теперь я точно знаю, что миром правят только любовь, добро и красота!♥️", – заявила актриса.28 Ноя 2019 в 2:00 PSTОбескураженные фолловеры буквально оцепенели от удивления. Ведь все – и ее наряд, и текст – говорит о том, что Наталья, наконец, снова вышла замуж."Вы невеста?", – в лоб спросила звезду подписчица.И таких вопросов было очень много. Но ни один из них Бочкарева так и не удостоила ответом. Поэтому фанатам остается только гадать, была ли у актрисы свадьба или это всего лишь обычная фотоссесия.