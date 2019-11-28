Супруга Владимира Преснякова – Наталья Подольская известна всем не только благодаря своим вокальным способностям. Многие знают ее по густой шевелюре огненно-рыжего цвета, которая в обычной жизни встречается довольно редко. Поэтому является своего рода визитной карточкой певицы.

Супруга Владимира Преснякова – Наталья Подольская известна всем не только благодаря своим вокальным способностям. Многие знают ее по густой шевелюре огненно-рыжего цвета, которая в обычной жизни встречается довольно редко. Поэтому является своего рода визитной карточкой певицы.Теперь во внешности исполнительницы можно наблюдать некоторые изменения. Причем довольно масштабные. Звезда не постеснялась появиться на публике с бородой и усами!Фолловеры заметили, что на опубликованном в Инстаграм-аккаунте видео артистка сильно смахивает на своего мужа. Оказалось, они были правы. Подольская всего-навсего разыграла своих подписчиков.Она создала собственную маску для социальной сети. Первым ее решил протестировать никто иной как Пресняков. В итоге получилась довольно забавная коллаборация: бородатый Владимир с ярко-рыжими прямыми волосами на голове."Я – Наташа Подольская. Вот такая я баба!", – произнес на камеру музыкант.Далеко не все поклонники оценили чувство юмора. Некоторых это видео испугало, у других вызвало отвращение."Какая гадость!", – заявил критик.Тем не менее, большинство комментариев оказались положительными. "Прикольно!", "Очень долго смеялась, спасибо за настроение!", "Весело с утра!", – хохотали обожатели.