В Александрове сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске.

В Александрове сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. В среду, 27 ноября, в 23.40 на пульт охраны поступил сигнал «Тревога» из магазина «Атак». На место незамедлительно выехал наряд группы задержания. По прибытию было установлено, что неизвестный похитил из магазина алкоголь. Документов у задержанного не оказалось, для дальнейшего выяснения личности он был передан прибывшим на место сотрудникам полиции. Задержанным оказался 42-летний житель Липецкой области, находящийся в федеральном розыске. По данному факту проводится проверка. Сообщили в пресс-службе владимирской Росгвардии.