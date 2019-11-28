Немецкие ученый рассчитали безопасную долю алкоголя для мужчин и женщин. Результаты не порадуют любителей выпить.

Немецкие ученый рассчитали безопасную долю алкоголя для мужчин и женщин. Результаты не порадуют любителей выпить.Разумеется, для полной защиты исследователи рекомендуют отказаться от алкоголя насовсем. Токсины, содержащиеся в горячительных напитках, не только не дают полноценно усваиваться полезным веществам, но и приводят к тому, чтоорганизм перестает "воспринимать" витамины. Это, в свою очередь, ведет к развитию серьезных заболеваний, в том числе и онкологии.Как сообщает телеканал "", женщинам можно выпивать 0,3 литра пива. При желании, этот напиток можно заменить бокалом вина. Что касается мужчин, то у них максимальная безопасная доза выше аж в два раза – 0,6 пива или два бокала терпкого, подчеркивает .Таким образом, уточняет , медики не рекомендуют мужчинам употреблять алкоголь в чистом виде в дозировке свыше 24 грамм в день, а женщинам, соответственно, свыше 12 грамм. Тем не менее, медики все равно настаивают на полном отказе от горячительных напитков, а если таковой возможности нет, то хотя бы два дня в неделю сделать исключительно "трезвыми".В связи с подступающими холодами желание засесть дома с чашечкой горячего глинтвейна или бокальчиком виски становится все более манящим. Также нередки случаи, когда после долгого нахождения на морозе предлагают выпить чего-нибудь крепкого, чтобы согреться. Медики предостерегли народ и на этот счет. Она порекомендовали вместо алкоголя горячий чай и кашу.